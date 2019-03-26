Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEREOPORTO DI CIAMPINO VERSO IL CENTRO
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI E CODE, IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO.
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO.
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA E TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO
DALLE 9 ALLE 16 È DI NUOVO SOSPESA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO
DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral