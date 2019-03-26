Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA ARDEATINA E APPIA
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.
ANDIAMO A LATINA DOVE SI RALLENTA SU VIALE XXI APRILE E VIALE DELLO STATUTO.
SITUAZIONE ANALOGA A FROSINONE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA MARITTIMA, VIALE MAZZINI E VIA DEI MONTI LEPINI, NEL TRATTO TRA VIALE EUROPA E VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO
DALLE 9 ALLE 16 È DI NUOVO SOSPESA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO
DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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