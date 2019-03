Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA ARDEATINA E APPIA

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO

È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.

ANDIAMO A LATINA DOVE SI RALLENTA SU VIALE XXI APRILE E VIALE DELLO STATUTO.

SITUAZIONE ANALOGA A FROSINONE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA MARITTIMA, VIALE MAZZINI E VIA DEI MONTI LEPINI, NEL TRATTO TRA VIALE EUROPA E VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO

DALLE 9 ALLE 16 È DI NUOVO SOSPESA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO E SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO

DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

