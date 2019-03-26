Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA,
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA, MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO.
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.
INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO.
PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO, LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO È SOSPESA FINO ALLE 16.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO
DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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