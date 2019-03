Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA,

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA, MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO.

È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO.

PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIAMPINO E COLLEFERRO, LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO È SOSPESA FINO ALLE 16.

ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTUITUTIVO

DALLE 16.00 ALLE 20.00 CIRCOLERANNO IL 50% DEI TRENI DIRETTI DA ROMA VERSO SUD

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral