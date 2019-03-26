Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO.
SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE SUD
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA DALLE 16,00 TRA CIAMPINO E COLLEFERRO SOLO IN DIREZIONE CASSINO;
SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA FRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA.
I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 120 MINUTI, PREVISTE VARIAZIONI E CANCELLAZIONI.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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