Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 17:35 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SULL’ARDEATINA PER INCIDENTE E’CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRATTO TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DELLA FALCOGNANA, PERCORSI ALTERNATIVI. PER CHI PROVIENE DA ROMA USCIRE A VIA DELLA FALCOGNANA, NEL SENSO OPPOSTO USCITA CONSIGLIATA VIA DI PORTA MEDAGLIA.
CODE TRA CASALE ABBRUCIATO E FALCOGNANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA PONTINA CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO SOLO IN DIREZIONE CASSINO; PERMANE L’INTERRUZIONE IN DIREZIONE ROMA DOVE È ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS
SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA FRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA ROSA GALATI È TUTTO A PIU’ TARDI
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