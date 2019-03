Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 18:05 ROSA GALATI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’ARDEATINA PER INCIDENTE E’CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRATTO TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DELLA FALCOGNANA, PERCORSI ALTERNATIVI. PER CHI PROVIENE DA ROMA USCIRE A VIA DELLA FALCOGNANA, NEL SENSO OPPOSTO USCITA CONSIGLIATA VIA DI PORTA MEDAGLIA.

CODE TRA CASALE ABBRUCIATO E FALCOGNANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA PISANA E AURELIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SULLA PONTINA CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA METRO

È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E FLAMINIO.

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO SOLO IN DIREZIONE CASSINO; PERMANE L’INTERRUZIONE IN DIREZIONE ROMA DOVE È ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS

SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA FRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

DA ROSA GALATI È TUTTO A PIU’ TARDI

