Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 19.05 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’ARDEATINA PER INCIDENTE E’CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRATTO TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DELLA FALCOGNANA, PERCORSI ALTERNATIVI. PER CHI PROVIENE DA ROMA USCIRE A VIA DELLA FALCOGNANA, NEL SENSO OPPOSTO USCITA CONSIGLIATA VIA DI PORTA MEDAGLIA.
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA PISANA E AURELIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA.
DISAGI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SU VIA APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE DIREZIONE APRILIA
SU VIA NETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, E TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO SOLO IN DIREZIONE CASSINO; PERMANE L’INTERRUZIONE IN DIREZIONE ROMA DOVE È ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS
SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA FRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA ROSA GALATI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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