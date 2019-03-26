Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 19.35 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’ARDEATINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANE LA CHIUSURA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DELLA FALCOGNANA, PERCORSI ALTERNATIVI, PER CHI PROVIENE DA ROMA USCIRE A VIA DELLA FALCOGNANA, NEL SENSO OPPOSTO USCITA CONSIGLIATA VIA DI PORTA MEDAGLIA.
SUL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SU VIA NETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, PIU’ AVANTI TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SU VIA APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E CAVA DEI SELCI DIREZIONE ALBANO LAZIALE
INFIENE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE RIATTIVATA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO SOLO IN DIREZIONE CASSINO; PERMANE L’INTERRUZIONE IN DIREZIONE ROMA DOVE È ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS
SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA FRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA ROSA GALATI È TUTTO, A PIU’ TARDI
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