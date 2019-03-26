Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2019 ORE 20.20 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULL’ARDEATINA, PERMANE LA CHIUSURA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DELLA FALCOGNANA, PERCORSI ALTERNATIVI, PER CHI PROVIENE DA ROMA USCIRE A VIA DELLA FALCOGNANA, NEL SENSO OPPOSTO USCITA CONSIGLIATA VIA DI PORTA MEDAGLIA.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SU VIA NETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA DIREZIONE APRILA
SU VIA APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI ED IL BIVIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ARICCIA
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO, ATTIVI SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA CIAMPINO – COLLEFERRO,
DA DOMANI 27 MARZO RIPRENDERA’ LA REGOLARE CIRCOLAZIONE.
SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA FRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
DA ROSA GALATI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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