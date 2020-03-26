Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, GINA PANDOLFO
SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SPOSTAMENTI MINIMI
EFFETTO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA
CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
PER QUANTO RIGUARDA NEROLA
LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
MENTRE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’ STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA NELLA GIORNATA DI OGGI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRANVIARIA IN VIA PRENESTINA, LE LINEE
5-14 E 19 SONO SOSTITUITE DA BUS
PRUDENZA POI PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CODICE GIALLO E’ LA CRITICITA’
SONO PREVISTE SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI SUI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI.
MARI DA MOSSI AD AGITATI
INFATTI OGGI, COMUNICA LAZIOMAR, SONO SOSPESE LE CORSE NAVE
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 09.15 VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 15.00
PONZA-FORMIA DELLE ORE 14.30
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILISE TI FERMI IL COVID-19 SI FERMA
#IORESTOACASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA,’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO GRAZIE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral