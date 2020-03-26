Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SPOSTAMENTI MINIMI
EFFETTO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A1 MILANO-NAPOLI
TRA I BIVI PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE SUD
RICORDIAMO POI CHE OLTRE AL COMUNE DI FONDI
IL COMUNE DI NEROLA E’ DIVENTATO ZONO ROSSA CON DIVIETO DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO
COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEL COMUNE
LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
PASSIAMO AL METEO
LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA
CON CRITICITA’ CODICE GIALLO
SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI SUI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI
MARI DA MOSSI AD AGITATI
PREVISTE ANCHE NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 METRI DI ALTITUDINE, CON POSSIBILI SCONFINAMENTI A QUOTE INFERIORI SUI SETTORI ORIENTALI
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO, SONO ATTIVI I MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA
MENTRE,
PER QUANTO RIGUARA I COLLEGAMENTI TRA IL LITORALE LAZIALE E LE ISOLE PONTINE
LAZIOMAR COMUNICA CHE SONO SOSPESE LE CORSE NAVE
PONZA-FORMIA E VENTOTENE-FORMIA RISPETTIVAMENTE DELLE ORE
14.30 E 15.00
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA,’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO GRAZIE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral