Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ LA SITUAZIONE E’ STAZIONARIA, POCO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A1 MILANO-NAPOLI
TRA I BIVI PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE SUD
RICORDIAMO POI CHE OLTRE AL COMUNE DI FONDI
IL COMUNE DI NEROLA E’ STATO DICHIARATO ZONA ROSSA CON DIVIETO DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO
COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEL COMUNE
LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
SI ADEGUA ALL’EMERGENZA ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LE CORSE SONO RIMODULATE COME DA ORARIO ESTIVO
PER BUS, FILOBUS, TRAM E METRO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA SONO ALLE ORE 21.00
SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
DALLA GIORNATA DI IERI SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS
IN ALTERNATIVA, I PASSEGGERI POSSONO UTILIZZARE I TRENI DEL COLLEGAMENTO FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO DISPONIBILI NELLE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA, ROMA TUSCOLANA, ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA,’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO GRAZIE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral