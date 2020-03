Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ LA SITUAZIONE E’ STAZIONARIA, POCO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A1 MILANO-NAPOLI

TRA I BIVI PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE SUD

RICORDIAMO POI CHE OLTRE AL COMUNE DI FONDI

IL COMUNE DI NEROLA E’ STATO DICHIARATO ZONA ROSSA CON DIVIETO DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEL COMUNE

LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO

SI ADEGUA ALL’EMERGENZA ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

LE CORSE SONO RIMODULATE COME DA ORARIO ESTIVO

PER BUS, FILOBUS, TRAM E METRO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA SONO ALLE ORE 21.00

SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

DALLA GIORNATA DI IERI SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS

IN ALTERNATIVA, I PASSEGGERI POSSONO UTILIZZARE I TRENI DEL COLLEGAMENTO FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO DISPONIBILI NELLE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA, ROMA TUSCOLANA, ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

DA ASTRAL INFOMOBILITA,’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO GRAZIE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral