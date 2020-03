Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ LA SITUAZIONE E’ STAZIONARIA, POCO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA NELLA GIORNATA DI OGGI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRANVIARIA IN VIA PRENESTINA, LE LINEE

5-14 E 19 SONO SOSTITUITE DA BUS

IL COMUNE DI NEROLA E’ DIVENTATO ZONO ROSSA CON DIVIETO DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

COTRAL HA INTERDETTO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEL COMUNE

LE CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO

PASSIAMO AL METEO

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA

CON CRITICITA’ CODICE GIALLO

SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI SUI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI

MARI DA MOSSI AD AGITATI

PREVISTE ANCHE NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 METRI DI ALTITUDINE, CON POSSIBILI SCONFINAMENTI A QUOTE INFERIORI SUI SETTORI ORIENTALI

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO, SONO ATTIVI I MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA

MENTRE,

PER QUANTO RIGUARA I COLLEGAMENTI TRA IL LITORALE LAZIALE E LE ISOLE PONTINE

LAZIOMAR COMUNICA CHE SONO SOSPESE LE CORSE NAVE

PONZA-FORMIA E VENTOTENE-FORMIA RISPETTIVAMENTE DELLE ORE

14.30 E 15.00

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

DA ASTRAL INFOMOBILITA,’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO GRAZIE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

