Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ SPOSTAMENTI MINIMI, QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
LE ALTRE NOTIZIE
RIMODULATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE RETI GESTIE DA ATAC E ROMA TPL
PER BUS, FILOBUS, TRAM E METRO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA SONO ALLE ORE 21.00
SOSPESO, DUNQUE, IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
DALLA GIORNATA DI IERI SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS
IN ALTERNATIVA, I PASSEGGERI POSSONO UTILIZZARE I TRENI DEL COLLEGAMENTO FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO DISPONIBILI NELLE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA, ROMA TUSCOLANA, ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 MARZO
PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA
TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI
IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO NELA GIORNATA DI SABATO LE LINEE 061 E 064
ORA IL METEO
LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA
CODICE GIALLO LA CRITICITA’
SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI SUI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI
PREVISTE ANCHE NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 METRI DI ALTITUDINE, CON POSSIBILI SCONFINAMENTI A QUOTE INFERIORI SUI SETTORI ORIENTALI
MARI DA MOSSI AD AGITATI
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL INFOMOBILITA,’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO GRAZIE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral