Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2020 ore 15:30

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ SPOSTAMENTI MINIMI, QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

LE ALTRE NOTIZIE

RIMODULATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE RETI GESTIE DA ATAC E ROMA TPL

PER BUS, FILOBUS, TRAM E METRO LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA SONO ALLE ORE 21.00

SOSPESO, DUNQUE, IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

DALLA GIORNATA DI IERI SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS

IN ALTERNATIVA, I PASSEGGERI POSSONO UTILIZZARE I TRENI DEL COLLEGAMENTO FARA SABINA – FIUMICINO AEROPORTO DISPONIBILI NELLE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA, ROMA TUSCOLANA, ROMA OSTIENSE E ROMA TRASTEVERE

ANCORA TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 MARZO

PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO

LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA

TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI

IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO NELA GIORNATA DI SABATO LE LINEE 061 E 064

ORA IL METEO

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA

CODICE GIALLO LA CRITICITA’

SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI SUI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI

PREVISTE ANCHE NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 METRI DI ALTITUDINE, CON POSSIBILI SCONFINAMENTI A QUOTE INFERIORI SUI SETTORI ORIENTALI

MARI DA MOSSI AD AGITATI

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,

LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI,

IL COVID-19 SI FERMA

#IO RESTO A CASA

