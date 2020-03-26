Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2020 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 26 MARZO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
NELLE GIORNATE DI SABATO 28 E DOMENICA 29 MARZO
PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA
TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI
IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO NELLA GIORNATA DI SABATO LE LINEE 061 E 064
ALLA STAZIONE TERMINI, SI SVOLGERANNO ANCHE QUI NEGLI STESSI GIORNI, IL 28 E IL 29 MARZO, LAVORI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE, CON VARIAZIONI PER I TRENI REGIONALI E A LUNGA PERCORRENZA
ORA IL METEO, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA
CODICE GIALLO LA CRITICITA’
SONO PREVISTI SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI SUI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI
PREVISTE ANCHE NEVICATE AL DI SOPRA DEI 500-700 METRI DI ALTITUDINE, CON POSSIBILI SCONFINAMENTI A QUOTE INFERIORI SUI SETTORI ORIENTALI
MARI DA MOSSI AD AGITATI
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO LAZIOMAR INFORMA CHE SONO CANCELLATE
LE CORSE NAVE FORMIA-PONZA DELLE ORE 17.30 DI OGGI
E PONZA-FORMIA DELLE ORE 05.30 DI DOMANI VENERDI’ 27 MARZO
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
PER OGGI E’ TUTTO
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, VI AUGURA BUON PROSEGUIOMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral