Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2022 ore 07:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE.

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FINO AL 1 DI APRILE, SONO IN CORSO LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, PERTANTO RESTA CHIUSO AL TRANSITO VEICOLARE IL TRATTO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA MEDESIMO COMPRESO TRA VIALE DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO. LE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO OSSERVERANNO LA FASCIA ORARIA 21:00-6:00. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA.

INFINE, IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, SEGNALIAMO CHE PER LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE. VI RICORDIAMO CHE LA S15 NON ENTRA IN VIA FIUMALBO, ZONA GIRDINO DI ROMA, MA PROCEDE DRITTA SU VIA OSTIENSE.

