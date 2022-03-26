Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2022 ore 11:30
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VABILITÀ DEL 26 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA ARDEATINA E LA TUSCOLANA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;
PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI IN CORSO CHE PROVOCANO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA;
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, LE LINEE DEL TRAM 5 E 19 SONO SOSPESE CAUSA INCIDENTE OCCORSO IN VIA DEI CASTANI. DEVIATE LE LINEE BUS DEL 542 E DEL 552. ATTIVI SUL POSTO BUS SOSTITUTIVI TRA VIA GIACOMO BRESÀDOLA E GERANI.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FINO AL 1 DI APRILE, SONO IN CORSO LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, PERTANTO RESTA CHIUSO AL TRANSITO VEICOLARE IL TRATTO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA MEDESIMO COMPRESO TRA VIALE DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO. LE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO OSSERVERANNO LA FASCIA ORARIA 21:00-6:00. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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