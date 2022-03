Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2022 ore 15:30

VABILITÀ DEL 26 MARZO 2022 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI

ANCORA PROBLEMI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, ABBIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI.

SI SONO FORMATE CODE ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI, IN QUESTO CASO A CAUSA DI UN INCIDENTE.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA.

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FINO AL 1 DI APRILE, SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE, PERTANTO RESTA CHIUSO AL TRANSITO VEICOLARE IL TRATTO DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA MEDESIMO COMPRESO TRA VIALE DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO. LE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO OSSERVERANNO LA FASCIA ORARIA 21:00-6:00. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA.

