Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2022 ore 18:30

PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO NEI TRATTI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI.

IN VIA DI TRIGORIA, PER UN INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE TRA CASTEL ROMANO E BORGATA TRIGORIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’AOTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA.

FINO AL 1° APRILE CHIUSURA NOTTURNA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIALE DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA. LE LIMITAZIONI SONO ATTIVE IN DIREZIONE DI FIUMICINO DALLE 21.00 ALLE 6.00. MODIFICHE PER LE LINEE DI BUS LOCALI.

