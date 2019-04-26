Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
MATTINATA COMPLICATA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA: CHIUSO, INFATTI, IL TRATTO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 429. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO CON 3 KM DI CODA. NELLA CARREGGIATA OPPOSTA, PER MATERIALI DISPERSI, TROVIAMO INCOLONNAMENTI PER 1 KM TRA FABRO ED ORVIETO E AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA. PER CHI È DIRETTO A FIRENZE, SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ORVIETO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A FABRO ATTRAVERSO LA VIABILITÀ ORDINARIA. PER LE LUNGHE PERCORRENZE, SEMPRE VERSO NORD, SI CONSIGLIA INVECE DI USCIRE AD ORTE, PROSEGUIRE IN DIREZIONE PERUGIA PER POI RIENTRARE IN A1 A VALDICHIANA.
PASSIAMO ALLA A24 ROMA TERAMO, DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DI PONTE DI NONA VERSO TERAMO.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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