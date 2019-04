Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA: A CAUSA DELLO SBANDAMENTO DI UN AUTOARTICOLATO, È CHIUSO, INFATTI, IL TRATTO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. AL MOMENTO È STATA APERTA LA CORSIA DI SORPASSO PER FAR DEFLUIRE I VEICOLI FERMI ALL’INTERNO DEL TRATTO BLOCCATO.

PER CHI È DIRETTO A FIRENZE, SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ORVIETO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A FABRO ATTRAVERSO LA VIABILITÀ ORDINARIA. PER LE LUNGHE PERCORRENZE, SEMPRE VERSO NORD, SI CONSIGLIA INVECE DI USCIRE AD ORTE, PROSEGUIRE IN DIREZIONE PERUGIA PER POI RIENTRARE IN A1 A VALDICHIANA.

UN INVITO ALLA PRUDENZA POI PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, PER LA PRESENZA DI FUMO DOVUTO AD INCENDIO NEL TRATTO COMPRESO TRA TOR CERVARA E FIORENTINI.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

