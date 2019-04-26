Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA A1 FIRENZE-ROMA: A CAUSA DELLO SBANDAMENTO DI UN AUTOARTICOLATO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 429, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. È STATA APERTA LA CORSIA DI SORPASSO PER FAR DEFLUIRE I VEICOLI FERMI ALL’INTERNO DEL TRATTO BLOCCATO.
PER COLORO CHE SONO DIRETTI VERSO NORD, SI CONSIGLIA DUNQUE DI USCIRE AD ORVIETO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A FABRO ATTRAVERSO LA VIABILITÀ ORDINARIA. PER LE LUNGHE PERCORRENZE, INVECE, USCIRE AD ORTE, PROSEGUIRE IN DIREZIONE PERUGIA E RIENTRARE POI IN A1 A VALDICHIANA.
UN INVITO ALLA PRUDENZA POI PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, PER LA PRESENZA DI FUMO DOVUTO AD INCENDIO NEL TRATTO COMPRESO TRA TOR CERVARA E FIORENTINI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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