Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE-ROMA: È STATO INFATTI RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE A SEGUITO DELLO SBANDAMENTO DI UN AUTOARTICOLATO, PERMANGONO RALLENTAMENTI.
SPOSTIAMOCI SULLA VIA CASSIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTANDO SULLA CASILINA, CODE ANCHE NEI PRESSI DI VALMONTONE, SEMPRE NEI DUE SENSI.
INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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