Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA ANCORA LA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE.
SPOSTIAMOCI SULLA NOMENTANA, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E PROSEGUENDO IN PROSSIMITÀ DI VALMONTONE, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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