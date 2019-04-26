Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE-ROMA, CODE IN SMALTIMENTO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. RICORDIAMO CHE IL TRATTO ERA STATO CHIUSO IN PRECEDENZA A SEGUITO DELLO SBANDAMENTO DI UN AUTOARTICOLATO CON CONSEGUENTE PERDITA DI CARICO.
E SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE POI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E PROSEGUENDO IN PROSSIMITÀ DI VALMONTONE, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, E SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA.
INFINE CODE A TRATTI SULLA FLACCA IN LOCALITÀ PORTO SALVO IN ENTRAMBI I SENSI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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