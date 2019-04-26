Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE TROVIAMO CODE PER 3 KM TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE.
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE POI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA, CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E PROSEGUENDO IN PROSSIMITÀ DI VALMONTONE, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
INFINE CODE A TRATTI SULLA FLACCA IN LOCALITÀ FORMIA NELLE DUE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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