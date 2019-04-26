Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA, ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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