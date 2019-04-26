Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA FIRENZE PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO AL KM 576 TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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