Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI CHIUSO IL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD E A24 NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO E CODE DI 6 km DA VALMONTONE
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMA TERAMO E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DA ROMA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELEL DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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