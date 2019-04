Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 ROMA NAPOLI CHIUSO IL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD E A24 NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO E CODE DI 6 km DA VALMONTONE

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE ROMA TERAMO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’ INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELEL DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA CASILINA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA COLLEFERREO E LABICO IN DIREZIONE ROMA

INFINE A LARIANO TRAFFICO RALLENTATO SULLA SP600 ARIANA TRA VIA TEVERE E VIA VIRGILIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO

