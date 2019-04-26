Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI CHIUSO IL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD E A24 NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO E CODE DI 6 km DA VALMONTONE
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE TIBURTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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