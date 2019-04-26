Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 26 APRILE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI CHIUSO IL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD E A24 ROMA TERAMO NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO E CODE DA VALMONTONE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
IN VIA CASSIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO,
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