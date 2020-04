Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 26 APRILE 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO IN CORSO LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA A CURA DI AUTOSTRADE; PERTANTO FINO ALLE 19:00 DI QUESTA SERA CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULL’A1 MILANO-NAPOLI IN DIRERZIONE DI FIRENZE. IN ALTERNATIVA, CHI PROVIENE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PUO’ PROSGEUIRE SULL’A1 IN DIREZIONE NAPOLI, USCIRE A VALMONTONE E RIENTRARE IN AUTOSTRADA VERSO ROMA; CHI INVECE E’ IN TRANSITO SUL RACCORDO PUO’ PRENDERE L’USCITA A24 ROMA.TERAMO, PERCORRERE L’AUTOSTRADA E SEGUIRE LE INDICAZIONI PER L’USCITA A1 IN DIREZIONE FIRENZE.

PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

RICORDIAMO CHE SONO ANCORA ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. IN ENTRAMBI I CASI SONO SOSPESE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEI COMUNI.

A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

