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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2022 ore 08:15

di - 26 Aprile 2022 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 26 APRILE 2022 ORE 08.05 SARA SPANO’
    BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA
    LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    SU VIA PONTINA SEMPRE PER LAVORI CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    ORA LE CONSOLARI
    SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA
    CODE SU VI AFLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    INFINE PER IL TRASPORO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASTRAL SPA
    LA S15 ACILIA PIRAMIDE E LA S13 SAXA RUBRA -TERMINI

    DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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