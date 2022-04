Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 26 APRILE 2022 ORE 08.05 SARA SPANO’

BEN RITROVATI ALL' ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA

LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SU VIA PONTINA SEMPRE PER LAVORI CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

ORA LE CONSOLARI

SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA

CODE SU VI AFLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

INFINE PER IL TRASPORO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASTRAL SPA

LA S15 ACILIA PIRAMIDE E LA S13 SAXA RUBRA -TERMINI

DA SARA SPANO' E ASTRAL INFOMOBILITA' E' TUTTO, GRAZIE PER L'ASCOLTO

