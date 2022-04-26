Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2022 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 26 APRILE 2022 ORE 08.05 SARA SPANO’
BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA
LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SU VIA PONTINA SEMPRE PER LAVORI CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
ORA LE CONSOLARI
SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA
CODE SU VI AFLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
INFINE PER IL TRASPORO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASTRAL SPA
LA S15 ACILIA PIRAMIDE E LA S13 SAXA RUBRA -TERMINI
DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral