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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2022 ore 19:45

di - 26 Aprile 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 26 APRILE 2022 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
    IN VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE DIREZIONE LA STORTA
    IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA LABARO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIRREZIONI
    INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMTIA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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