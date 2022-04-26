Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 APRILE 2022 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
IN VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE DIREZIONE LA STORTA
IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA LABARO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIRREZIONI
INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMTIA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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