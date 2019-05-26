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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 07:30

di - 26 Maggio 2019 - 7:30

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VIABILITÀ 26 MAGGIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO, MOLTO INSTABILI PER LA GIORNATA ODIERNA, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE A CARETTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE IN TUTTE LE ZONE DEL LAZIO PER LE PROSSIME 24-36 ORE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA.
PASSIAMO AL LITORALE DI ROMA, FINO AD OGGI DOMENICA 26 MAGGIO SI SVOLGERÀ LA 43^ SAGRA DELLA TELLINA A PASSOSCURO.
SI POTRANNO GUSTARE I FAMOSI “SPAGHETTI CON LE TELLINE”. L’EVENTO SI SVOLGERÀ NELLE TRE PIAZZE PRINCIPALI DELLA CITTADINA CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE UNA MANIFESTAZIONE ALL’ALTEZZA DELLA GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO E QUINDI CON SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI, AREE DEDICATE E GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI.
MODIFICHE PROVVISORIE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, IN ALCUNE PIAZZE E STRADE DEL CENTRO DALLE ORE 15.00 DEL 23 MAGGIO ALLE ORE 10.00 DEL 27 MAGGIO
DA WILLIAMS TALARICOE’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral

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