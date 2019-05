Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 26 MAGGIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO, MOLTO INSTABILI PER LA GIORNATA ODIERNA, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE A CARETTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE IN TUTTE LE ZONE DEL LAZIO PER LE PROSSIME 24-36 ORE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA.

ANDIAMO A MENTANA DOVE OGGI E’ IN PROGRAMMA L’EVENTO “BAMBINI IN FESTA” APPUNTAMENTO GIUNTO ALLA NONA EDIZIONE CON ATTIVITA’ PENSATE PER I PIU’ PICCOLI, SPETTACOLI MUSICALI E STAND ENOGASTRONOMICI PER LE FAMIGLIE. ATTIVI DUNQUE DIVIETI DI TRANSITO SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.

