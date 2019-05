Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 26 MAGGIO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA SEGNALAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE CI SONO CODE IN USCITA DA ROMA, NEI PRESSI DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E DELL’ANSA DEL TEVERE.

ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO, MOLTO INSTABILI PER LA GIORNATA ODIERNA, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE A CARETTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE IN TUTTE LE ZONE DEL LAZIO PER LE PROSSIME 24-36 ORE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA.

