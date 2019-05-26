Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 26 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA
INFINE, ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO, MOLTO INSTABILI PER LA GIORNATA ODIERNA, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE A CARETTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE IN TUTTE LE ZONE DEL LAZIO PER LE PROSSIME 24-36 ORE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA.
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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