Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 26 MAGGIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO NEI DUE SENSI

INFINE, ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO, MOLTO INSTABILI PER LA GIORNATA ODIERNA, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE A CARETTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE IN TUTTE LE ZONE DEL LAZIO PER LE PROSSIME 24-36 ORE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA.

DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

