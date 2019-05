Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 26 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO E SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA TUSCOLANA CODE NEI PRESSI DI FRASCATI

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E GENZANO NEI DUE SENSI

A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA PRATICA DI MARE E BORGO SANTA RITA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

