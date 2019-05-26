Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 26 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO E SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TUSCOLANA CODE NEI PRESSI DI FRASCATI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E GENZANO NEI DUE SENSI
A POMEZIA CODE SULLA VIA DEL MARE TRA PRATICA DI MARE E BORGO SANTA RITA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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