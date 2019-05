Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA CASILINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E GIARDINETTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

SI E’ CONCLUSO INVECE L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA PONTINA NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA;

TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DEI GUARD RAIL TRA IL KM 63+100 ED IL KM 63+300: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 10 E LE 17, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 40/KMH SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 28 MAGGIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

