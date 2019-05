Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 17:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI ROMA TERAMO E CASILINA:

SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

PIU’ A SUD UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA;

SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA, TRA ALBANO E FRATTOCCHIE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral