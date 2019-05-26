Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 18:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI ED IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA;
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SEGNALIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE: SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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