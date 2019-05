Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 19:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO PER L'ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, CON ULTERIORI DISAGI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO E DI ALCUNI INCIDENTI;

IL PRIMO STA CREANDO DISAGI SULLA PONTINA, CON CODE TRA VIA DEI RUTULI E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE ROMA;

CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SUL RACCORDO SALARIO SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA, IN ESTERNA TRA ARDEATINA E ROMA TERAMO; SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;

IN DIREZIONE DEL RACCORDO SEGNALIAMO INFINE CODE SULLE DIRAMAZIONI ROMA NORD E SUD, A PARTIRE RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA TORRENOVA, QUI DOVUTE AI RIENTRI DAL FINE SETTIMANA;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER OGGI E' TUTTO

