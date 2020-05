Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E A UTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DEL RACCORDO ANULARE , DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI, IN CARREGGIATA INTERNA, DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA A CAUSA DI UN INCIDENTE. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIIONE CENTRO.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A 24 ROMA-TERAMO.

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, NEL TRATTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

