Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 8.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO. LE CODE AL MOMENTO VANNO DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA, CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA.
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A 24 ROMA-TERAMO.
E SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO. PROSEGUENDO VERSO LA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO.
SPOSTANDOCI SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO, NEL TRATTO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA
PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, DAL KM 0+000 AL 3+000. NELLA GIORNATA DI OGGI, A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI IL TRATTO RESTA CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE ALBANO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral