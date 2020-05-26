Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 8.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE ANCORA CONGESTIONATA SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO.
AL MOMENTO LE CODE VANNO DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA.
ANCORA QUALCHE RIPERCUSSIONE PER CHI SI STA IMMETTENDO SUL RACCORDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A 24 ROMA-TERAMO.
E SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO.
SPOSTANDOCI SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AI CANTIERI
PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, DAL KM 0+000 AL 3+000. NELLA GIORNATA DI OGGI, A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI IL TRATTO RESTA CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE ALBANO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral