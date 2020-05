Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 9.05 FLAVIA DONDOLINI

CIRCOLAZIONE IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO.

AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A 24 ROMA-TERAMO.

E SEMPRE CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO.

SPOSTANDOCI SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA

PASSIAMO AI CANTIERI

PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, DAL KM 0+000 AL 3+000. NELLA GIORNATA DI OGGI, A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI IL TRATTO RESTA CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE ALBANO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

