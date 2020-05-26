Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 9.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE.
IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA. AL MOMENTO RISULTA CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. E RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
PROSEGUENDO IN ESTERNA, SI STA IN FILA PER TRAFFICO TRA LA PRENESTINA E LA A24 ROMA-TERAMO.
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO.
SPOSTANDOCI SULLA CASSIA SI RALLENTA PER TRAFFICO, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA SALARIA, DOVE ALL’ALTEZZA DI CAMPO MAGGIORE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI
PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, DAL KM 0+000 AL 3+000. NELLA GIORNATA DI OGGI, A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI IL TRATTO RESTA CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE ALBANO
TERMINIAMO QUESTO NOTIZIARIO RICORDANDO CHE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. SI INVITA INOLTRE A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral